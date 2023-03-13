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«Лидс» установил цену в 30 млн фунтов за вратаря Меслье

Дата публикации: 13-03-2023

В «Лидсе» готовы расстаться с голкипером Иланом Меслье, если клубу не удастся сохранить прописку в чемпионате Англии.

«Football Insider» утверждает, что 23-летний футболист планирует покинуть команду в случае ее вылета из Премьер-лиги. В руководстве «Лидс Юнайтед» уже определились с размером компенсации, которую клуб рассчитывает получить за вратаря. Трансфер Меслье оценили в сумму не менее 30 000 000 фунтов (около 33,9 млн евро).

«Павлины» выкупили права на игрока у «Лорьяна» за 6,5 млн евро. Его переход состоялся в июле 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Меслье 30 встреч за «Лидс» (5 «сухих» матчей).

Контракт со стражем ворот истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает вратаря в 22 млн евро.

После 26 туров «Лидс» с 23 набранными очками занимает 19-ю строчку в АПЛ.

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