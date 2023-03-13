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Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»

Дата публикации: 13-03-2023

Следующим клубом Рафиньи может стать «Ньюкасл» или «Челси». Sport.es информирует, что английские клубы не прочь воспользоваться ситуацией, в которую попала «Барселона».

Каталонцы, испытывающие проблемы с финансами, рассматривают вариант с продажей некоторых своих футболистов. «Сине-гранатовые» не хотят отпускать Рафинью, но именно на бразильца присутствует устойчивый спрос. В связи с этим Руководители «Барсы» готовы продать вингера летом за сумму не менее 58+7 млн евро. Столько каталонцы выложили за Рафинью в 2022 году.

В текущем сезоне в активе 26-летнего игрока 36 встреч (8 забитых мячей, 9 ассистов).

Его трудовой договор с «Барселоной» действует до середины 2027 года. Ценник на бразильца составляет 50 млн евро (источник ¬– портал «Transfermarkt»).

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