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«Наполи» рассматривает игрока «Аталанты» в качестве замены Осимхену

Дата публикации: 13-03-2023

Адемолу Лукман, защищающий цвета «Аталанты», привлек внимание «Наполи».

По данным журналиста Экрема Конура, неаполитанцы рассматривают его в качестве альтернативы Виктору Осимхену, который по окончании сезона может перебраться на Туманный Альбион.

В сезоне 2022/2023 Осимхен провел за «Наполи» 27 игр, отличившись 21 раз и отдав 5 результативных пасов. Ранее СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt.de оценивает 24-летнего нигерийца в 70 млн евро.

Лукман связан трудовыми отношениями с «Аталантой» до июня 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард отметился 14 голами и 5 ассистами в 27 встречах за команду из Бергамо. Рыночная стоимость Лукмана равняется 20 млн евро.

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