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«Арсенал» хочет приобрести Диаби из «Байера»

Дата публикации: 13-03-2023

Мусса Диаби заинтересовал «Арсенал». Фабрицио Романо сообщает, что «пушкари» наблюдают за игрой вингера «Байера» на протяжении 2 лет. Лондонцы готовы оформить его трансфер ближайшим летом. Среди претендентов на 23-летнего француза также значатся «Ньюкасл Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Диаби обучался футболу в структуре парижской команды. Вингер успел поиграть за команды «ПСЖ» различных возрастов, но закрепиться в основе клуба ему так и не удалось. В июле 2019 года состоялся его переход в «Байер». Немцы заплатили за Диаби € 15 млн евро.

По ходу сезона 2022/2023 Мусса появлялся на поле в составе команды из Леверкузена в 32 матчах (11 голов, 6 результативных передач).

С «Байером» Диаби связан контрактом до июня 2025 года. «Transfermarkt» оценивает француза в 50 000 000 евро.

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