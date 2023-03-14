«Челси» выставит на трансфер 11 футболистов

Дата публикации: 14-03-2023

Ближайшим летом в «Челси» может произойти масштабная «чистка» состава. Лондонцы готовы попрощаться с 11 игроками. Информацией поделилось издание «The Athletic».



«Аристократы» намерены отказаться от услуг Лофтус-Чика, Пулишича, Маунта, Галлахера, Стерлинга, Аспиликуэты, Ковачича, Чилуэлла, Хаверца, Зиеша и Обамеянга. В «Челси» будут готовы продать этих футболистов при наличии соответствующего предложения.



После смены собственника «синие» провели 2 громких трансферных кампании, потратив в общей сложности 611 000 000 евро.



В сезоне 2022/2023 лондонцы после 26 сыгранных матчей находятся лишь на 10-й строчке в Премьер-лиге, имея в своем активе 37 набранных очков. При этом коллектив, который возглавляет Грэм Поттер, продолжает борьбу в Лиге чемпионов.