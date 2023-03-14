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Названы сроки восстановления Погба

Дата публикации: 14-03-2023

Поль Погба вновь оказался вне игры. Лишь недавно опорник восстановился после повреждения колена, но полноценного возвращения не получилось. У француза диагностировали очередную травму, на этот раз он повредил приводящую мышцу.

О сроках его восстановления рассказал ресурс «La Gazzetta dello Sport». Сообщается, что на поле Погба вернется примерно через месяц. Раньше середины апреля помочь «Ювентусу» футболист не сможет.

Текущий сезон для полузащитника получается крайне неудачным. После возвращения в Турин он появился на поле только в 2 встречах, отыграв в общей сложности 35 минут и не записав на свой счет результативных действий. Трудовые отношения 29-летнего француза с «бьянконери» действуют до середины 2026 года.

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