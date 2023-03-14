Зидан интенсивно учит английский язык. Тренера связывали с «Челси»

Дата публикации: 14-03-2023

Зинедин Зидан начал обучаться английскому языку. Занятия проходят ежедневно и имеют продолжительность 4 часа. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил ресурс «La Source Parisienne», ссылаясь на свои источники.



Прежним клубом французского специалиста был «Реал», который он покинул летом 2021 года. В настоящий момент экс-наставник «сливочных» остается безработным.



Ранее ряд источников писали о возможном назначении Зидана на пост тренера «Челси», поскольку лондонцы, возглавляемые Грэмом Поттером, не показывают результатов, которых от них ожидают.



Помимо «Челси», француза связывали с «Ювентусом», «Реалом» и «ПСЖ». Сам Зидан говорил, что в скором времени будет готов вновь заняться тренерской деятельностью.