«Челси», «ПСЖ» и «МЮ» хотят купить Осимхена. «Сити» сделал запрос

Дата публикации: 14-03-2023

«ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассчитывают заполучить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.



«Бавария», которой СМИ приписывали интерес к игроку, не рассматривает возможность трансфера, поскольку для немцев более 100 миллионов евро за Осимхена слишком много. Отмечается, что мюнхенцы не будут даже обсуждать сделку.



При этом запрос по 24-летнему бомбардиру «партенопейцев» также сделал «Манчестер Сити», несмотря на наличие Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда.



Осимхен провел в этом сезоне 27 матчей, забил 21 гол и отдал 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром Серии А, а «Transfermarkt» оценивает нигерийца в 70 миллионов евро. Трудовой договор Виктора с итальянским клубом в силе до середины 2025 года.



Источник – «Sky Sport Germany».