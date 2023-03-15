«Реал» сделал предложение Кроосу

Дата публикации: 15-03-2023

«TodoFichajes» пишет, что «Реал» хочет продлить контракт с Тони Кроосом. «Сливочные» уже направили агенту хавбека предложение по пролонгации договора. Мадридцы подготовили для игрока соглашение до лета 2024 года, сохранив прежние финансовые условия.



Сам Кроос планирует принять решение относительно своего будущего по окончании текущего сезона. Есть вероятность, что немец завершит карьеру. Ранее он уже говорил, что готов сделать это в «Реале».



В нынешнем сезоне на счету 33-летнего полузащитника, выступающего в составе «сливочных» с 2014 года, 35 матчей с 2 голами и 5 ассистами. Его контракт с «Реалом» истекает ближайшим летом.



Transfermarkt.de оценивает Крооса в 20 000 000 евро.