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Месси готов перейти в «Аль-Хиляль» при одном условии

Дата публикации: 15-03-2023

Хайме Астрайн, представляющий издание «El Chiringuito», раскрыл условие, при котором Лионель Месси может дать согласие на переезд в Саудовскую Аравию.

По данным журналиста, аргентинец рассмотрит предложение «Аль-Хиляля» в том случае, если ему предложат зарплату больше, чем у Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср». Напомним, португалец ежегодно получает 200 млн евро.

Хорхе Месси в переговорах с саудовской командой запросил контракт, предполагающий выплату 600 млн евро в течение 2 лет. Представитель форварда полагает, что Лионель моложе Криштиану, потому должен получать больше.

Ранее СМИ писали, что у Месси есть предложение от американской команды «Интер Майами».

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.

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