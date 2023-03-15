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«Атлетико» нашел замену Облаку

Дата публикации: 15-03-2023

Георгий Мамардашвили, выступающий за «Валенсию», привлек внимание «Атлетико». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».

Летом мадридцев может покинуть Ян Облак, интерес к которому проявляют клубы АПЛ. «Матрасники» намерены заменить словенского голкипера игроком «Валенсии». «Атлетико» может закрыть сделку по трансферу Мамардашвили по окончании сезона.

Грузинский футболист перебрался в Испанию в январе прошлого года. «Валенсия» заплатила за него тбилисскому «Динамо» 0,85 млн евро. Соглашение 22-летнего Мамардашвили с командой Диего Симеоне действует до середины 2027 года.

В сезоне-22/23 на счету вратаря 29 поединков за «летучих мышей» (7 игр без пропущенных мячей).

Рыночная стоимость голкипера – 25 млн евро («Transfermarkt»).

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