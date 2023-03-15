ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу

Дата публикации: 15-03-2023

В ФИФА официально утвердили схему проведения ЧМ-2026. В турнире примут участие 48 команд, которые будут разбиты на 12 групп. Об этом рассказали в пресс-службе организации.



«Советом ФИФА единогласно были одобрены изменения по формату проведения ЧМ-2026», - сообщили в пресс-службе.



На групповом этапе будет проведено 72 встречи в 12 квартетах. Из каждой группы в следующую стадию выйдут по 2 команды, закончившие данный этап на 1-ой и 2-ой строчках. Кроме того, в 1/16 финала попадут 8 лучших сборных, финишировавших на третьем месте.



За время ЧМ будет сыграно 104 встречи, а его длительность составит 56 дней. Финальная игра турнира, который примут Мексика, Канада и США, пройдет 19-го июля 2026 года.