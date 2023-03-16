“Счастливая пятница” от 1xBet: забирайте бонус до €100 за депозит!

Дата публикации: 16-03-2023

Для большинства людей стандартная рабочая неделя начинается в понедельник и заканчивается в пятницу. Это автоматически делает пятницу любимым днем для миллионов человек. Однако клиенты популярного букмекера 1xBet ждут этого дня с особым нетерпением.

Почему? Ответ прост: 1xBet дает возможность сделать этот день недели еще более крутым. Для этого достаточно поучаствовать в постоянной акции под названием “Счастливая пятница”.

Согласно условиям промо, каждый зарегистрированный клиент может получить в этот день щедрый бонус - до €100!

Круто, хочу забрать бонус. Как это сделать?

Зарегистрироваться или авторизироваться на сайте/в приложении 1xBet.

Согласиться на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”.

Пополнить свой игровой баланс на сумму от €1 (важно сделать это именно в пятницу).

Бонус равен 100% от суммы пополнения (максимум - €100). Его можно использовать для новых ставок и ярких побед. Бонус начисляется автоматически - при условии, что игровой аккаунт верифицирован. Больше деталей - на странице промо, которая доступна на сайте или приложениях 1xBet.

Присоединяйтесь к числу игроков надежного букмекера, пользуйтесь выгодными предложениями 1xBet и побеждайте!