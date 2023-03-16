Йоахим Лев может возглавить сборную Бразилии

Дата публикации: 16-03-2023

Экс-наставник немецкой сборной готов вернуться к тренерской карьере и возглавить сборную Бразилии. Информацией поделилось издание «Bild». Йоахим Лев остается безработным с 2021 года.



Сообщается, что специалист готов рассмотреть предложение от сборной Бразилии. Ранее он уже говорил о своем намерении вернуться к работе тренера, но лишь при наличии интересного варианта продолжения карьеры. Немецкой сборной Лев руководил в 2006-2021 годах. Германия, возглавляемая им, выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций в 2017 году.



Бразилия осталась без наставника после катарского ЧМ. Команда Тите выступила на турнире неудачно, остановившись на стадии 1/4 финала. В феврале стало известно о назначении и.о. тренера сборной Рамона Менезеса.