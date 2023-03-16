«Bild»: Тухель может сменить Анчелотти в «Реале»

Дата публикации: 16-03-2023

По информации «Bild», в шорт-лист «Реала» попал Томас Тухель. Мадридцы рассматривают специалиста в качестве альтернативы Карло Анчелотти. Также сообщается, что немец уже начал изучать испанский язык.



Тренерская карьера Тухеля стартовала в Германии, где он работал в «Аугсбурге», «Майнце» и дортмундской «Боруссии». В июле 2018 года специалист возглавил «ПСЖ». У руля парижан он оставался на протяжении 2,5 сезонов. Последним местом работы немца был «Челси». Вместе с лондонцами он выиграл ЛЧ в 2021 году. В сентябре прошлого года Тухель оставил свой пост.



Анчелотти могут отправить в отставку в случае, если «Реал» по итогам сезона останется без титулов. В Ла Лиге «сливочные» идут вторыми с отставанием в 9 очков от «Барселоны».