«МЮ» и «Челси» интересен вратарь дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 16-03-2023

Интерес к Грегору Кобелю, принадлежащему дортмундской «Боруссии», проявляют сразу два английских гранда. Вариант с его подписанием рассматривают «Челси» и «Ман Юнайтед», сообщает Sport1.de.



Лондонцы уже встречались с представителями 25-летнего футболиста. «Аристократы» намерены усилить вратарскую позицию и готовы сделать ставку на Кобеля.



«МЮ» также занимается поисками нового голкипера. При этом клуб продолжает переговоры о пролонгации трудовых отношений с Давидом де Хеа, который пошел на понижение зарплаты ради нового соглашения. «Красные дьяволы» полагают, что в клубе должен быть еще один качественный страж ворот.



В текущем сезоне Кобель защищал ворота «Боруссии» в 25 играх (12 «сухих» встреч). Его контракт с дортмундцами истекает в 2026 году.