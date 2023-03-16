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«МЮ» и «Челси» интересен вратарь дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 16-03-2023

Интерес к Грегору Кобелю, принадлежащему дортмундской «Боруссии», проявляют сразу два английских гранда. Вариант с его подписанием рассматривают «Челси» и «Ман Юнайтед», сообщает Sport1.de.

Лондонцы уже встречались с представителями 25-летнего футболиста. «Аристократы» намерены усилить вратарскую позицию и готовы сделать ставку на Кобеля.

«МЮ» также занимается поисками нового голкипера. При этом клуб продолжает переговоры о пролонгации трудовых отношений с Давидом де Хеа, который пошел на понижение зарплаты ради нового соглашения. «Красные дьяволы» полагают, что в клубе должен быть еще один качественный страж ворот.

В текущем сезоне Кобель защищал ворота «Боруссии» в 25 играх (12 «сухих» встреч). Его контракт с дортмундцами истекает в 2026 году.

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