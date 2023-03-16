«Челси» и «ПСЖ» сделали запрос в «Боруссию» М по поводу молодого хавбека

Дата публикации: 16-03-2023

Ресурс «Sport Bild» информирует, что активные действия по трансферу Ману Коне из менхенгладбахской «Боруссии» начали предпринимать 2 топ-клуба. Хавбек привлек внимание «Челси» и «Пари Сен-Жермен», которые уже направили запросы по его трансферу в «Боруссию».



Вероятность его перехода в лондонскую команду выше, поскольку сам полузащитник хотел бы продолжить карьеру в АПЛ. «Боруссия» определилась с размером компенсации за Коне. За 21-летнего француза «черно-бело-зеленые» хотят получить 25 000 000 евро.



В нынешнем сезоне на счету Коне 24 встречи за «Боруссию» (1 забитый мяч, 1 ассист).



Соглашение с игроком действует до лета 2025 года. Transfermarkt.de оценивает Ману в 25 млн евро.