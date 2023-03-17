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Гейм, сет, матч: как игрок 1xBet выиграл более 180 000 долларов

Дата публикации: 17-03-2023

 

В великом фильме Вуди Аллена “Матч-пойнт” есть замечательная фраза: “Люди боятся принять тот факт, что жизнь во многом зависит от везения. Страшно подумать, сколько всего не зависит от нас. Во время матча случаются такие моменты, когда мяч задевает верх сетки, и в течение доли секунды он может упасть вперед или назад. Если немного повезет, он падает вперед, и ты победил… Не повезет - ты проиграл”.

Смысл этих слов относится не только к теннису, но и к многим другим моментам нашей жизни. В том числе - к ставкам на тот же теннис на 1xBet. Порой ты можешь угадать множество исходов, но какой-то один подведет и вместо заманчивой суммы на счету не появляется ничего. История, которая знакома многим, не так ли?

Но нередко все идет как надо. Именно так случилось у игрока 1xBet, который в феврале 2023 года решил поставить крупную сумму на исход 6 теннисных матчей. Чаще всего это были ставки на фаворитов, но не суперявных. А в одном случае ставка и вовсе была на спортсменку, шансы которой оценивались ниже, чем у ее соперницы. Стратегия и чутье игрока сработали - и вот на каких событиях это случилось:

Общий коэффициент экспресса составил 14.295. В результате при ставке в 12 599,06 долларов выигрыш игрока составил 180 101,99! Это было леген - подождите, подождите - дарно! А главное - совершенно прозрачно и честно.

Это не первая и наверняка не последняя история успеха игроков с надежным букмекером 1xBet. Она показывает, что иногда нужно не бояться сыграть по-крупному, если уверен в себе и своей победе. Не единственный, но очень полезный рецепт успеха.

Какой бы путь вы не выбрали, помните: с 1xBet возможно победить множеством путей. Верьте в себя, делайте ставки у глобального букмекера - и рано или поздно мячик упадет в нужную сторону от сетки.

 

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