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Делегация шейха Катара посетила «Олд Траффорд» и обсудила приобретение «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 18-03-2023

Издание «The Sun» пишет, что 16-го марта представители шейха Аль Тани побывали на арене «Олд Траффорд». В ходе визита они обсудили условия продажи «Ман Юнайтед».

На стадионе присутствовали Ясир Шах, являющийся управляющим директором «Bank of America», и Шахзад Шахбаз, занимающий пост президента «Nine Two Foundation». Вместе с юристами «Macfarlanes» они посетили коммерческие, футбольные и финансовые подразделения клуба.

Переговоры были плодотворными. Позиция шейха, планирующего выкупить 100-процентную долю акций «манкунианцев», пользуется поддержкой. Аль Тани готов заплатить за «МЮ» свыше 5,5 млрд евро. Помимо этого, он возьмет на себя погашение долгов команды, реконструкцию базы в Кэррингтоне и арены «Олд Траффорд».

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