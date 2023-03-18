Маркиньос близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Дата публикации: 18-03-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что Маркиньос и «ПСЖ» близки к подписанию нового контракта.



Инсайдер подчеркнул, что стороны подошли к заключительной стадии переговоров. Агенты бразильца уточняют последние детали договора. Защитник согласился почти со всеми условиями, предложенными парижской командой. Новый договор с Маркиньосом будет рассчитан до середины 2027 года.



Футболист перебрался в «Пари Сен-Жермен» в 2013 году из итальянской «Ромы». В текущем сезоне на счету 28-летнего центрбека 35 встречи за французский клуб (2 забитых мяча).



Трудовые отношения Маркиньоса с «красно-синими» рассчитаны до лета 2024 года. Рыночный ценник на бразильца составляет 70 000 000 евро («Transfermarkt»).