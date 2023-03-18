«МЮ» нацелился на чемпиона мира

Дата публикации: 18-03-2023

По информации «Todofichajes», «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Гидо Родригеса, принадлежащего «Бетису». Испанцы готовы отпустить полузащитника за сумму в 30-35 млн евро.



Состав «Бетиса» аргентинец пополнил в январе 2020 года. Его прежним клубом была мексиканская «Америка».



Соглашение Родригеса с «зелено-белыми» действует до июня 2024 года. В текущем сезоне в активе 28-летнего опорника 30 матчей за испанскую команду (1 забитый мяч). Transfermarkt.de оценивает его 28 млн евро.



В декабре Родригес вместе со сборной Аргентины одержал победу на катарском ЧМ. На турнире хавбек поучаствовал лишь в 1 встрече. Он отыграл 57 минут в матче группового раунда против Мексики.