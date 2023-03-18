«Астон Вилла» положила глаз на трансферную цель «Реала»

Дата публикации: 18-03-2023

По окончании сезона «Астон Вилла» может подписать Антониу Силву из «Бенфики». На трансфере защитника настаивает Унаи Эмери, возглавляющий английскую команду. Информацией поделился инсайдер Экрем Конур.



Ранее СМИ писали об интересе к Силве со стороны европейских топ-клубов. Одним из претендентов на защитника считался «Реал». Португальцы, научившиеся неплохо зарабатывать на продаже своих футболистов, по всей видимости, не станут препятствовать переходу Силвы при наличии выгодного предложения.



В сезоне 2022/2023 центрдеф выходил на поле в 35 играх, отметившись 3 забитыми мячами.



Стоимость Силвы равняется 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»). Соглашение 19-летнего португальца с «орлами» рассчитано до 30 июня 2027 года.