«Челси» намерен возобновить попытки заполучить Лавию

Дата публикации: 18-03-2023

«Челси» сохраняет интерес к Ромео Лавии. Журналист Алекс Крук пишет, что в летнее межсезонье «аристократы» предпримут еще одну попытку заполучить хавбека «Саутгемптона».



Бельгиец стал игроком «святых» минувшим летом. Его прежним клубом был «Ман Сити». Незадолго до закрытия трансферного окна лондонцы заинтересовались Лавией и попытались оформить его переход. Для футболиста смена команды оказалась бы второй в течение одного трансферного окна. Однако в «Саутгемптоне» решили сохранить 19-летнего исполнителя и ответили отказом на запрос «Челси», предлагавшего за бельгийца 50 млн евро.



В текущем сезоне в активе Лавии 18 встреч в АПЛ, в которых он забил 1 мяч. Его контракт с «Саутгемптоном» действует до середины 2027 года.