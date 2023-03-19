Ходжсон может снова возглавить «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 19-03-2023

Ресурс «Sky Sports» информирует, что Рой Ходжсон может получить назначение в «Кристал Пэлас».



Недавно клуб расстался с Патриком Виейра и теперь рассматривает несколько кандидатур. Среди них британский тренер, уже работавший с командой в 2017-2021 годах. Также в списке «Кристал Пэлас» значится Ади Хюттер, ранее возглавлявший менхенгладбахскую «Боруссию».



Спешить с приглашением нового наставника в клубе не собираются. Стив Пэриш, являющийся председателем правления «орлов», готов попробовать вариант с Патриком Маккарти, который сейчас исполняет обязанности тренера команды.



По итогам 27 туров «Кристал Пэлас» находится на 12-ом месте в АПЛ, но отрыв клуба от зоны вылета составляет всего 3 очка.