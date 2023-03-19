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РФС подтвердил, что Миранчук не сыграет за сборную России из-за травмы

Дата публикации: 19-03-2023

На сайте РФС появилась информация о том, что Алексей Миранчук, который текущий сезон проводит в «Торино», не сыграет за национальную сборную в ближайших матчах. Также его не будет на мартовских сборах команды.

Ранее стало известно о сроках восстановления хавбека, у которого диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра. В туринском клубе рассказали, что вернуться в строй россиянин сможет примерно через 10 дней. Травма не позволит Миранчуку сыграть за сборную в поединках с командами Ирана и Ирака, которые пройдут на следующей неделе.

В сезоне 2022/2023 на счету Миранчука 22 игры за «быков» (4 забитых мяча, 5 голевых пасов).

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