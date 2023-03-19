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«Лидс» претендует на защитника дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 19-03-2023

«Лидс» нацелился на Рафаэля Геррейру, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд).

Издание «Football Insider» сообщает, что англичане надеются подписать защитника бесплатно по окончании сезона. Соглашение португальца с «Боруссией» истекает ближайшим летом, и стороны пока не продлили сотрудничество. «Лидс» пристально следит за ситуацией с новым контрактом Геррейру. Если футболист не договорится со «шмелями», то англичане попытаются подписать его.

Состав «Боруссии» Рафа пополнил в 2016 году. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего португальца 26 игр за немецкую команду (4 забитых мяча, 9 ассистов).

Рыночный ценник на Геррейру равняется 20 000 000 евро («Transfermarkt»).

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