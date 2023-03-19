«ПСЖ» и «Реал» претендуют на Холанда, французы готовы заплатить за трансфер 200 млн евро

Дата публикации: 19-03-2023

Эрлинг Холанд заинтересовал «Реал» и «ПСЖ». Информацией поделилось издание «Marca», ссылаясь на «RMC Sports».



Источник утверждает, что парижане готовы выложить за нападающего «Ман Сити» порядка 200 млн евро. Это может оказать существенное влияние на положение в команде Рамоса и Месси. Если трансфер норвежца состоится, то «ПСЖ» может расстаться с испанцем и аргентинцем.



Для «Реала» основной целью по-прежнему остается Килиан Мбаппе, который может покинуть Париж. В Холанде «сливочные» видят альтернативу на случай провала сделки по французу.



Ранее СМИ писали, что отступные за норвежца в размере 200 млн евро будут активны лишь с 2025 года.



В текущем сезоне Холанд отличился 39 раз и сделал 5 ассистов в 36 играх за «горожан».