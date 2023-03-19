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Сборная Хорватии продлила контракт с Даличем

Дата публикации: 19-03-2023

Златко Далич сохранил пост наставника сборной Хорватии. Об этом рассказали в пресс-службе футбольной ассоциации страны. Трудовые отношения со специалистом продлены до завершения отборочного цикла ЧМ-2026.

«Я благодарен президенту Кустичу и всей ассоциации за то, какую поддержку я чувствую в работе с командой. Я неоднократно говорил, что работа со сборной является огромной честью для меня», - публикует заявление 56-летнего специалиста пресс-служба ассоциации.

Хорватскую сборную Далич возглавил в 2017 году. Под его руководством национальная команда смогла добиться неплохих результатов. «Шашечные» закончили ЧМ-2018 на втором месте, уступив в финале французам. На минувшем мундиале в Катаре команда Далича стала третьей.

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