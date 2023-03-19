«Реал» планирует продлить контракт с Камавингой и прописать клаусулу 1 млрд евро

Дата публикации: 19-03-2023

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с полузащитником Эдуардо Камавингой.



Совет директоров доволен прогрессом 20-летнего француза и надеется сохранить его в команде. Камавинге намерены поднять зарплату, а также прописать клаусулу до 1 миллиарда евро, вместо нынешних 700 миллионов.



Камавинга является воспитанником «Ренна». Футболист перешел в «Реал» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 41 матч за «галактикос» во всех турнирах. Портал «Transfermarkt» оценивает полузащитника в 50 000 000 евро.



Команда Карло Анчелотти занимает второе место в Примере, набрав 56 очков. В следующем матче «сливочные» сыграют с «Барселоной» 19 марта.