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Маунт намерен покинуть «Челси» в летнее трансферное окно

Дата публикации: 19-03-2023

Мейсон Маунт намерен покинуть «Стэмфорд Бридж» во время летнего трансферного окна.

Хавбек несколько недель назад нанял нового агента Нила Фьюингса. Первой задачей нового представителя игрока будут переговоры с другими клубами для перехода в июле.

Ранее «Челси» контактировал с Маунтом насчет продления контракта. Мейсон отклонил предложение клуба, желая, чтобы ему увеличили зарплату, на что «синие» не согласились.

Маунт является воспитанником академии «Челси». Действующий трудовой договор 23-летнего игрока с Челси заканчивается в 2024 году. В сезоне 2022/23 атакующий полузащитник сыграл в 32-х матчах во всех турнирах за лондонцев, забив 3 гола и сделав 6 ассистов.

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