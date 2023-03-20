Николя Пепе рассматривает возможность остаться в «Ницце»

Дата публикации: 20-03-2023

Николя Пепе, в текущем сезоне выступающий за «Ниццу», хотел бы остаться во французской команде, пишет «L'Equipe». В клубе решение по форварду еще не приняли. Боссов «Ниццы» не устраивает результативность Пепе.



Правами на 27-летнего нападающего владеет «Арсенал». С «пушкарями» игрок связан трудовыми отношениями до лета 2024 года. В арендное соглашение не включена опция выкупа, потому условия трансфера «Ницце» придется обсуждать с лондонцами дополнительно.



Пепе перебрался на «Эмирейтс» в августе 2019 года из «Лилля». Его переход обошелся «канонирам» в 80 000 000 евро.



«Ницца» арендовала футболиста перед началом сезона 2022/2023. За французскую команду Пепе отметился 8 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 24 поединках.