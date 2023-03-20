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У Геррейру есть четыре варианта в АПЛ

Дата публикации: 20-03-2023

Ближайшим летом Рафаэл Геррейру, по всей видимости, сменит команду. Контракт португальца с дортмундской «Боруссией» истекает по окончании сезона. Стороны так и не договорились о продлении соглашения, потому новой команде защитник достанется бесплатно.

«TodoFichajes» информирует, что у Геррейру есть несколько предложений от клубов АПЛ. Защитник дортмундцев интересен «Вулверхэмптону», «Лидсу», «Эвертону» и «Астон Вилле».

«Боруссия» подписала Геррейру в 2016 году. В текущем сезоне в активе 29-летнего португальца 27 встреч за немецкую команду (5 забитых мячей, 11 результативных передач). Рыночная стоимость защитника составляет 20 млн евро (по данным портала Transfermarkt.de).

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