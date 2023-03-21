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Агент Салаха опроверг слухи о желании футболиста уйти из «Ливерпуля»

Дата публикации: 21-03-2023

Рами Аббас Исса, работающий с Мохамедом Салахом, прокомментировал информацию о планах своего клиента сменить команду по окончании сезона.

«Откуда берется подобная информация, если даже мы с Салахом об этом не говорим? Может расскажите нам?» - написал агент египтянина в своем Twitter-аккаунте.

Ранее ряд источников сообщили, что форвард планирует уйти из «Ливерпуля» в летнее межсезонье и перебраться в испанскую Ла Лигу.

Состав «мерсисайдцев» Салах пополнил в 2017 году. Его соглашение с «красными» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего египтянина 22 забитых мяча и 11 ассистов в 39 встречах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.de оценивает Салаха в € 70 млн.

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