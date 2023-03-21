Семак заявил, что «Зенит» продлил контракт с Караваевым

Дата публикации: 21-03-2023

Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», сообщил о пролонгации сотрудничества с Вячеславом Караваевым.



«Договор с Караваевым, по-моему, пролонгирован», - публикует заявление наставника петербургской команды «РБ Спорт».



Караваев обучался футболу в академии ЦСКА. В «Зенит» защитник перешел из «Витесса» в 2019 году. За его трансфер петербуржцы заплатили 8 млн евро. В составе команды с берегов Невы он трижды становился чемпионом РПЛ.



В сезоне 2022/2023 Караваев выходил на поле в футболке «Зенита» в 21 игре, отметившись 2 результативными передачами.



Текущее соглашение 27-летнего фулбека с «сине-бело-голубыми» действовало до ближайшего лета. Рыночный ценник на Караваева равняется 6 000 000 евро (Transfermarkt.de).