Владелец «Челси» собирается построить новый стадион для команды стоимостью до 2,3 млрд евро

Дата публикации: 21-03-2023

Издание «Daily Mail» пишет, что у «Челси» может появиться новый стадион. Сейчас лондонцы проводят домашние матчи на «Стэмфорд Бридж».



Тодд Боули, владеющий «аристократами», хочет построить современный объект с вместимостью до 60 000 человек. Арену планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году, затраты на ее возведение оцениваются в 2,3 млрд евро.



Лондонцы уже обсуждают с жилищной ассоциацией «Stoll» возможность покупки земли недалеко от «Стэмфорд Бридж». Если решение по строительству нового стадиона будет принято, то «синим» придется играть домашние встречи на другой арене, по меньшей мере, 4 года. Среди возможных вариантов называются стадионы «Уэмбли», «Твикенхэм», где проводятся регбийные матчи, и «Крэйвен Коттедж» (арена «Фулхэма).