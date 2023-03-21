«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Малкому

Дата публикации: 21-03-2023

По данным «Foot Mercato», Малком по-прежнему интересен «ПСЖ». Парижане рассматривают вариант с покупкой вингера. Интерес к 26-летнему исполнителю также проявляют и другие европейские команды. «Зенит», владеющий правами на бразильца, готов отпустить его за сумму в 30-35 млн евро.



«Пари Сен-Жермен» пытался заполучить Малкома минувшей зимой, но тогда его переход парижанам оформить не удалось.



Соглашение бразильца с «Зенитом» действует до середины 2027 года. В петербургскую команду футболист перебрался из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 000 000 евро.



В нынешнем сезоне Малком является одним из лидеров «сине-бело-голубых». В его активе 26 игр команду Сергея Семака (19 забитых мячей, 7 ассистов).



Transfermarkt.de оценивает вингера в 24 млн евро.