В «Реале» обеспокоены игрой Бензема

Дата публикации: 21-03-2023

«Todofichajes» утверждает, что руководство мадридцев обеспокоено игрой Карима Бензема. В клубе недовольны тем, как француз относится к матчам. Так, в воскресной встрече с «Барселоной», которую «Реал» проиграл 1:2, нападающий выглядел весьма инертно.



С учетом этого и регулярных повреждений Бензема «сливочные» все чаще задумываются о необходимости усиления позиции центрфорварда. Нового бомбардира «Реал» надеется подписать в летнее межсезонье. В числе приоритетных целей значатся Мбаппе, Кейн и Холанд. При этом организовать трансфер любого из них по окончании текущего сезона будет крайне тяжело.



Контракт Бензема с «галактикос» действует до середины 2023 года. По ходу сезона-22/23 француз забил 19 мячей и отдал 5 голевых пасов в 29 играх за клуб.