07:16 ()
Свернуть список

В «Реале» обеспокоены игрой Бензема

Дата публикации: 21-03-2023

«Todofichajes» утверждает, что руководство мадридцев обеспокоено игрой Карима Бензема. В клубе недовольны тем, как француз относится к матчам. Так, в воскресной встрече с «Барселоной», которую «Реал» проиграл 1:2, нападающий выглядел весьма инертно.

С учетом этого и регулярных повреждений Бензема «сливочные» все чаще задумываются о необходимости усиления позиции центрфорварда. Нового бомбардира «Реал» надеется подписать в летнее межсезонье. В числе приоритетных целей значатся Мбаппе, Кейн и Холанд. При этом организовать трансфер любого из них по окончании текущего сезона будет крайне тяжело.

Контракт Бензема с «галактикос» действует до середины 2023 года. По ходу сезона-22/23 француз забил 19 мячей и отдал 5 голевых пасов в 29 играх за клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close