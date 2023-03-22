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Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции

Дата публикации: 22-03-2023

Дидье Дешам, возглавляющий французскую сборную, подтвердил, что Мбаппе станет капитаном команды.

«Капитаном сборной назначили Килиана Мбаппе. Вице-капитаном выбран Антуан Гризманн. У Килиана есть все качества для этого. На поле и в коллективе Мбаппе является ключевой составляющей», - публикует заявление Дешама ресурс «ESPN», указывая в качестве источника информации «Telefoot».

Мбаппе выйдет на поле в статусе капитана сборной Франции уже 24-го марта. «Трехцветным» предстоит встреча с Нидерландами в рамках отбора на ЧМ-2024.

За сборную Мбаппе сыграл 66 встреч (36 забитых мячей). В составе национальной команды он победил на ЧМ-2018 в России, а также стал обладателем серебряной награды на ЧМ-2022 в Катаре.

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