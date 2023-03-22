«Ньюкасл» вновь попытается купить полузащитника «МЮ»

Дата публикации: 22-03-2023

Летом «Ньюкасл» предпримет еще одну попытку подписать Скотта Мактоминея, пишет «The Telegraph».



Эдди Хау, возглавляющий «сорок», уверен, что у хавбека «Ман Юнайтед» есть все качества, чтобы усилить команду. В клубе считают, что 26-летний футболист способен прогрессировать, если у него будет достаточно игрового времени.



«Ньюкасл» пытался оформить переход Мактоминея минувшей зимой, но «красные дьяволы» отказались продавать опорника, поскольку им вряд ли удалось бы найти ему замену до закрытия трансферного окна.



В «Манчестер Юнайтед» шотландец является игроком запаса. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в АПЛ (без результативных действий). Продажа полузащитника позволит «манкунианцам» получить средства на трансферы, потому в этот раз его переход может состояться.