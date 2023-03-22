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Кварацхелия подорожал на 25 млн евро

Дата публикации: 22-03-2023

Эксперты ресурса «Transfermarkt» обновили стоимость игроков, выступающих в Италии.

Наиболее дорогим футболистом Серии А оказался Виктор Осимхен, принадлежащий «Наполи». Ценник на 24-летнего нигерийца составил 100 000 000 евро.

Существенно увеличилась стоимость Хвичи Кварацхелии, правами на которого также владеют неаполитанцы. Ценник на грузинского вингера увеличился на 25 миллионов. Теперь футболист оценивается в 85 млн евро.

Кварацхелия, известный российским болельщикам по выступлениям в составе казанского «Рубина», стал открытием Серии А в этом сезоне. В активе 22-летнего исполнителя 14 забитых мячей и 16 ассистов в 30 играх. Соглашение Кварацхелии с «адзурри» действует до середины 2027 года.

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