Кварацхелия подорожал на 25 млн евро

Дата публикации: 22-03-2023

Эксперты ресурса «Transfermarkt» обновили стоимость игроков, выступающих в Италии.



Наиболее дорогим футболистом Серии А оказался Виктор Осимхен, принадлежащий «Наполи». Ценник на 24-летнего нигерийца составил 100 000 000 евро.



Существенно увеличилась стоимость Хвичи Кварацхелии, правами на которого также владеют неаполитанцы. Ценник на грузинского вингера увеличился на 25 миллионов. Теперь футболист оценивается в 85 млн евро.



Кварацхелия, известный российским болельщикам по выступлениям в составе казанского «Рубина», стал открытием Серии А в этом сезоне. В активе 22-летнего исполнителя 14 забитых мячей и 16 ассистов в 30 играх. Соглашение Кварацхелии с «адзурри» действует до середины 2027 года.