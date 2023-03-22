Топ-клуб АПЛ претендует на игрока «Монако»

Дата публикации: 22-03-2023

«Footmercato» сообщает об интересе «МЮ» к Акселю Дисаси, права на которого принадлежат «Монако».



«Манкунианцы» занимаются поисками футболиста в линию защиты. Дисаси отлично смотрится в верховых единоборствах, что является одним из ключевых критериев, по которому английский клуб оценивает потенциальных кандидатов. Стороны приступили к обсуждению условий трансфера несколькими неделями ранее. Сумма сделки может составить порядка 50 млн евро.



«Монако» подписал Дисаси в августе 2020 года, заплатив за него 13 млн евро. В сезоне 2022/2023 он выходил на поле в составе «монегасков» в 39 встречах (5 забитых мячей, 4 ассиста). Трудовой договор 25-летнего француза с командой Филиппа Клемана в силе до лета 2025 года.