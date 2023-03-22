Источник: «Реал» предложит за Осимхена 80 млн евро и Начо

Дата публикации: 22-03-2023

Следующим клубом Виктора Осимхена, принадлежащего «Наполи», может стать «Реал».



«Сливочные» рассчитывают укрепить линию нападения центфорвардом неаполитанцев. За 24-летнего нигерийца клуб готов выложить 80 000 000 евро. В дополнение к этой сумме «Реал» намерен предложить Начо Фернандеса. Информацией поделилось издание «Calciomercato».



Среди конкурентов «галактикос» в споре за бомбардира значатся «Челси», «Бавария» и «ПСЖ».



Неаполитанцы подписали Осимхена в 2020 году. В сезоне 2022/2023 на счету нигерийца 25 забитых мячей и 5 результативных пасов в 29 поединках за «Наполи».



Контракт с нападающим действуют до середины 2025 года. Рыночный ценник на Осимхена равняется € 100 млн (данные с портала «Transfermarkt»).