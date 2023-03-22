15:06 ()
Свернуть список

Источник: «Реал» предложит за Осимхена 80 млн евро и Начо

Дата публикации: 22-03-2023

Следующим клубом Виктора Осимхена, принадлежащего «Наполи», может стать «Реал».

«Сливочные» рассчитывают укрепить линию нападения центфорвардом неаполитанцев. За 24-летнего нигерийца клуб готов выложить 80 000 000 евро. В дополнение к этой сумме «Реал» намерен предложить Начо Фернандеса. Информацией поделилось издание «Calciomercato».

Среди конкурентов «галактикос» в споре за бомбардира значатся «Челси», «Бавария» и «ПСЖ».

Неаполитанцы подписали Осимхена в 2020 году. В сезоне 2022/2023 на счету нигерийца 25 забитых мячей и 5 результативных пасов в 29 поединках за «Наполи».

Контракт с нападающим действуют до середины 2025 года. Рыночный ценник на Осимхена равняется € 100 млн (данные с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close