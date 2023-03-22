«Бавария» и «Барселона» претендуют на хавбека «Байера» Вирца

Дата публикации: 22-03-2023

По данным авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, Флорианом Вирцем заинтересовались сразу 2 европейских топ-клуба. На хавбека «Байера» претендуют «Барселона» и «Бавария».



Журналист рассказал, что каталонцы уже общались с агентами немецкого хавбека по поводу будущего футболиста. В соглашении Вирца с командой из Леверкузена отсутствует условие об отступных, поэтому в настоящий момент его трансфер в «Барселону» выглядит маловероятным. Сам Флориан планирует сменить клуб после ЧЕ-2024.



В нынешнем сезоне Вирц участвовал в 13 матчах «Байера» и забил в них 2 гола. При этом первую половину сезона ему пришлось провести в лазарете из-за повреждения крестообразных связок. Контракт с 19-летним хавбеком действует до лета 2027 года.