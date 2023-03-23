Шанс стать настоящей легендой и выиграть крутые призы: 1xBet запустил топ-акцию

Дата публикации: 23-03-2023

Чтобы стать звездой мирового футбола, необходимо потратить много лет и усилий. Чтобы стать легендой 1xBet, достаточно принять участие в новой акции надежного букмекера Become a Legend! Шикарные призы за ставки на симуляции поединков по FIFA уже ждут игроков.

Что нужно для участия:

1. Войти/зарегистрироваться на сайте или в приложении 1xBet

2. Проставить в личном кабинете на сайте или в приложении отметку о согласии на участие в призовых акциях

3. Нажать на странице акции кнопку “Принять участие”

4. Делать ставки-ординары на сумму от 180 рублей на исход симуляции матчей по FIFA с коэффициентами от 1,8.

За каждую ставку игрок получает призовые очки, которые позволят ему претендовать на главные награды акции. Чем крупнее ставка, тем больше очков получает игрок. К примеру, за ставку в 180 рублей это будет 1 очко, а за ставку в 30 тысяч рублей - 1000 очков.

По итогам месяца игроки могут претендовать на разные уровни призов. Все участники акции в зависимости от числа набранных очков делятся на разные дивизионы, причем сам игрок может решать в розыгрыше наград для какого дивизиона хочет участвовать.

Список дивизионов выглядит так:

Новичок - 5 очков

Любитель - 15 очков

Полупрофессионал - 35 очков

Профессионал - 105 очков

Мировой класс - 350 очков

Легендарный - 800 очков

Чем выше дивизион, тем более ценные призы будут разыгрываться среди его участников. Розыгрыш проводится по итогам каждого месяца. С актуальным списком наград за текущий месяц можно ознакомиться на странице акции. Но уже на старте среди призов - компьютеры HYPERPC LUMEN, смартфоны iPhone 14 Pro, приставки Xbox Series X, колонки Bose Soundbar, проекторы Horizon.

Помимо этого, за кубки дивизионов, получаемые при достижении нужного количества очков, игрокам прилетают фрибеты для ставок на 1xBet.

Делайте ставки в акции Become a Legend - и получайте от 1xBet реальные призы за ставки на виртуальный футбол!