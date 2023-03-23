«ПСЖ» готов продать Саншеша уже через год после покупки

Дата публикации: 23-03-2023

В «Пари Сен-Жермен» решили продать Ренату Саншеша. Информацией поделился ресурс «90min».



Парижане выкупили контракт португальца у «Лилля» минувшим летом. Сумма сделки составила 15 млн евро. По окончании сезона клуб может расстаться с хавбеком, интерес к которому проявляют сразу несколько европейских клубов. По данным источника, Саншеш привлек внимание «Ливерпуля», «Милана», «Астон Виллы», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Клубы следят за развитием ситуации.



С момента перехода Ренату провел за «ПСЖ» 20 встреч (2 забитых мяча). Соглашение игрока с «красно-синими» действует до лета 2027 года. Ценник на 25-летнего хавбека составляет 25 000 000 евро («Transfermarkt»).



В активе Саншеша 32 игры за сборную Португалии (3 гола).