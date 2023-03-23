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Озил объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 23-03-2023

Месут Озил завершил карьеру. О своем решении футболист поведал посредствам социальных сетей.

«После длительных раздумий я сообщаю об уходе из футбола. Я был футболистом 17 лет. Я очень благодарен, что мне выпала такая возможность», - отметил хавбек.

Озил воспитывался в академии «Шальке». Его профессиональная карьера началась в клубе из Гельзенкирхена. Позднее он выступал в составе «Вердера», «Реала», «Арсенала» и «Фенербахче». В июле прошлого года Месут перебрался в «Истанбул Башакшехир». В текущем сезоне 34-летний немец принял участие в 8 встречах (без результативных действий).

На счету Месута 645 матчей за различные команды (114 забитых мячей, 222 результативных пасов).

В футболке сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.

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