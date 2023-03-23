Названы сроки восстановления защитника ЦСКА Дивеева

Дата публикации: 23-03-2023

Игорь Дивеев, недавно восстановившийся после травмы, вновь оказался в лазарете. Роковой для защитника ЦСКА стала встреча с «Зенитом», состоявшаяся 19-го марта. Футболист получил травму в середине первого тайма и не смог продолжить игру.



О характере повреждения в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба «армейцев»: «По итогам МРТ у Дивеева обнаружена травма внутренней косой мышцы живота. На восстановление уйдет порядка месяца. Желаем скорейшего возвращения в состав!».



В первой половине сезона Дивееву пришлось пропустить несколько месяцев из-за перелома большеберцовой кости. Вернуться в строй центрдеф смог лишь после зимнего перерыва.



В текущей кампании в активе 23-летнего футболиста 14 игр, в которых он отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу.