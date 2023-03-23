«Атлетико» интересуется нападающим «Ромы» Дибалой

Дата публикации: 23-03-2023

«Атлетико» рассматривает трансфер Пауло Дибалы, принадлежащего «Роме». Информацию разместили испанские СМИ.



Сообщается, что на подписании аргентинца настаивает Диего Симеоне, возглавляющий мадридскую команду. В соглашении 29-летнего форварда с «Ромой» имеется пункт об отступных. «Матрасники» готовы воспользоваться им и выплатить римлянам компенсацию в размере 12 млн евро.



Большую часть своей карьеры Дибала провел в «Ювентусе». Минувшим летом Пауло покинул Турин в статусе свободного агента. В июле он стал игроком «Ромы», подписав с клубом 3-летний контракт.



В сезоне 2022/2023 на счету Дибалы 13 забитых мячей и 8 ассистов в 29 матчах за «джаллоросси».



Transfermarkt.de оценивает нападающего в 30 млн евро.