«Милан» может продать Леау летом, если не договорится с игроком о новом контракте

Дата публикации: 23-03-2023

По окончании сезона «Милан» может выставить на трансфер Рафаэла Леау.



Трудовые отношения клуба с португальцем действуют до лета 2024 года. «Россонери» пытаются согласовать с вингером пролонгацию контракта. «Милан» предлагает Леау соглашение с годовой зарплатой в 6 000 000 евро. Договором предусмотрена возможность ее увеличения до 7 млн евро. Однако футболиста такие условия не устраивают. Он хочет получать 7,5 млн евро за сезон без учета бонусных выплат.



Если согласовать контракт не удастся, то «Милан» может продать Рафаэла. В противном случае летом 2024 года его придется отпустить бесплатно.



По ходу сезона-22/23 нападающий поучаствовал в 35 поединках. В них Леау записал на свой счет 9 забитых мячей и 10 ассистов. Источник – «Calciomercato».