«Реал» внимательно следит за ситуацией с Хаверцом

Дата публикации: 23-03-2023

«Fichajes» информирует, что летом Кай Хаверц может стать футболистом «Реала».



Мадридцам импонирует игра полузащитника «Челси», который показывает высокую эффективность на различных позициях. В «Реале» уверены, что его подписание пойдет на пользу команде.



Лондонцы, владеющие правами на Хаверца, могут расстаться с ним. После 2 масштабных трансферных кампаний «аристократы» по окончании сезона намерены избавиться от нескольких футболистов. Ожидается, что «Челси» расстанется как минимум с 11 игроками. В их числе может оказаться и Хаверц.



В нынешнем сезоне в активе 23-летнего хавбека 36 встреч за «синих» (9 забитых мячей, 1 голевой пас). Контракт немецкого игрока с «Челси» действует до июня 2025 года.