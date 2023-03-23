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«Реал» внимательно следит за ситуацией с Хаверцом

Дата публикации: 23-03-2023

«Fichajes» информирует, что летом Кай Хаверц может стать футболистом «Реала».

Мадридцам импонирует игра полузащитника «Челси», который показывает высокую эффективность на различных позициях. В «Реале» уверены, что его подписание пойдет на пользу команде.

Лондонцы, владеющие правами на Хаверца, могут расстаться с ним. После 2 масштабных трансферных кампаний «аристократы» по окончании сезона намерены избавиться от нескольких футболистов. Ожидается, что «Челси» расстанется как минимум с 11 игроками. В их числе может оказаться и Хаверц.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего хавбека 36 встреч за «синих» (9 забитых мячей, 1 голевой пас). Контракт немецкого игрока с «Челси» действует до июня 2025 года.

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